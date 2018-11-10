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Городецкий из «Ночного дозора» стал символом поколения

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Городецкий из «Ночного дозора» стал символом поколения

Москва, 10 ноября. Герой фильма «Ночной дозор» Антон Городецкий стал символом поколения. Он победил в номинации «Я — легенда» в голосовании среди пользователей портала «Кинопоиск».

Голосование было организовано на официальной странице сервиса в социальной сети «ВКонтакте». Участники опроса выбирали победителей в шести номинациях. Кроме символа поколения, россиянам предлагалось выбрать лучший за последние 15 лет фильм отечественного производства, лучшего актера, режиссера и лучший сериал.

Согласно результатам голосования, лучшим фильмом стала картина Юрия Быкова «Дурак», при этом режиссеру фильма россияне также отдали предпочтение в номинации «Король говорит!». Самым любимым актером пользователей «Кинопоиска» оказался Константин Хабенский, а будущее российского кинематографа участники опроса доверили Ирине Горбачевой. Актриса победила в номинации «Звезда родилась».

Лучшим сериалом по версии читателей «Кинопоиска» стала «Бригада».

Автор: Василий Котов
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