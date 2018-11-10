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Экономика

Остались без золота: китайским инвесторам пришлось вернуть России стратегическое месторождение

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Остались без золота: китайским инвесторам пришлось вернуть России стратегическое месторождение

Москва, 10 ноября. Китайские инвесторы остались без золота и меди. Им пришлось вернуть России стратегическое Иканское месторождение в Амурской области. Как установила Федеральная антимонопольная служба, компания «Цзиньин» нарушила законодательство при покупке «Амурмеди».

Как уточнили в ведомстве, предприниматели из КНР не согласовали сделку с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на территории России. ФАС в судебном порядке потребовала признать покупку недействительной.

Остались без золота: китайским инвесторам пришлось вернуть России стратегическое месторождение

В соответствии с российским законодательством, иностранные инвесторы обязаны согласовывать сделки, если они приобретают более 25% акций российской компании. «Цзиньин» выкупила 100% акций «Амурмеди», однако не согласовала сделку и не проинформировала о ней соответствующие инстанции. Сумма контракта составила около 35 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Россия и Китай готовы заключить контракт по разработке тяжелого вертолета, соответствующие переговоры между сторонами были завершены. Российские и китайские специалисты намерены совместно заняться проектированием машины. Предполагается, что основная часть работ будет выполнена на китайском предприятии, Россия займется разработкой главных агрегатов.

Автор: Василий Котов
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