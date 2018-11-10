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На Украине возбудили уголовное дело из-за выборов в Донбассе

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На Украине возбудили уголовное дело из-за выборов в Донбассе

Киев, 10 ноября. Сотрудники прокуратуры подконтрольной Киеву части Донецкой области завели уголовное дело из-за организации выборов глав и депутатов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Соответствующее сообщение ведомство распространило в минувшую пятницу.

Уголовное производство начато по статье 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Выборы глав ДНР и ЛНР пройдут 11ноября. На Украине и в ряде стран Запада не признают право Народных республик на их проведение.

Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз не признает выборы в Донбассе. В Брюсселе считают, что они якобы противоречат минскому процессу.

Автор: Виталий Малясев
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