Киев, 10 ноября. Сотрудники прокуратуры подконтрольной Киеву части Донецкой области завели уголовное дело из-за организации выборов глав и депутатов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Соответствующее сообщение ведомство распространило в минувшую пятницу.

Уголовное производство начато по статье 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Выборы глав ДНР и ЛНР пройдут 11ноября. На Украине и в ряде стран Запада не признают право Народных республик на их проведение.

Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз не признает выборы в Донбассе. В Брюсселе считают, что они якобы противоречат минскому процессу.