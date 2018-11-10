Украина ввела уголовное наказание за посещение Крыма | 10 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

США пока не планирует размещать запрещенное вооружение в Европе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон пока не планирует размещать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружение в Европе. По его словам, они проводят с союзниками «тесные консультации» и настроены в отношении общей позиции «очень оптимистично». В то же время Болтон заявил, что договор устарел и по данным США, у Китая договор нарушают от трети до половины всех крылатых и баллистических ракет, у Ирана таких ракет еще больше.
Украина ввела уголовное наказание для россиян за посещение Крыма
На Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которыми устанавливается уголовная ответственность за посещение Крым россиянами. Максимальное наказание составляет три года лишения свободы. В случае повторного совершения аналогичного «преступления» «злоумышленнику» грозит пять лет тюрьмы. С точки зрения украинского законодательства, въезд на полуостров возможен лишь с украинских блокпостов. Отметим, несмотря на волеизъявление крымчан, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.
Завод по обработке мрамора в сирийской Латакии модернизируют в 2019 году
Завод по обработке мрамора, расположенный в Зубайре в провинции Латакия будет модернизирован в следующем году. Сейчас на производстве задействована техника, которую приобрели десять лет назад. Средства на модернизацию выделило правительство Сирийской Арабской республики. В течение года на заводе производится порядка 200 тысяч квадратных метров облицовочных плит. Во время военных действий на территории Сирии завод не закрывался. Руководство предприятия рассчитает в самое ближайшее время заняться экспортом мрамора в Россию.
Путин и Назарбаев подписали план совместных действий до 2021 года
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали план совместных действий на 2019-2021 годы на XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме того, в рамках форума глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин утвердили план мероприятий по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительствами на 2018-2023 годы. Также на форуме был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Москвой и Астаной в области туризма.