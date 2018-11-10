СМИ обвинили Трампа в невежестве из-за слов о России и Крыме

Вашингтон, 10 ноября. Обвинения действующего президента США Дональда Трампа в адрес администрации Барака Обамы в «потере Крыма» показывают агрессивные инстинкты и невежество. Об этом сообщает журнал The American Conservative.

Дональд Трамп ранее говорил, что «Обама позволил Крыму уйти» и заявлял, что мог бы занять «совершенно иную позицию». По мнению Трампа, президент России Владимир Путин не уважает Барака Обаму.

Издание отмечает, что заявления Трампа звучат глупо, так как предполагают, что президент США может «не позволять» крупным ядерным державам те или иные действия. Кроме того, журналисты подчеркивают, что Крым не относится к жизненно важным интересам США.

Издание называет размышления Трампа оторванным от реальности бредом и отмечает опасность такого подхода президента США к международным кризисам.

Ранее Газета.ru сообщила, что Дональд Трамп намерен встретиться Владимиром Путиным на полях саммита G20. Президент США также напомнил, что считает свои отношения с российским лидером «очень хорошими».