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Apple обнаружила дефекты в MacBook Pro 13 и iPhone X

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Apple обнаружила дефекты в MacBook Pro 13 и iPhone X

Москва, 10 ноября. Компания Apple обнаружила ряд дефектов в работе ноутбука MacBook Pro 13 и смартфона iPhone X. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации.

Согласно ему, у нового смартфона iPhone X может возникнуть неполадка в работе сенсорного экрана из-за поломки компонента дисплея. В частности, телефон может не реагировать на касания или, напротив, функционировать без каких-либо действий со стороны пользователя.

При этом владельцы MacBook Pro 13 могут столкнуться с потерей данных и сбоями в работе жесткого диска. Проблема может возникнуть с ноутбуками, выпущенными с июля 2017 года по июнь 2018 года.

Apple обнаружила дефекты в MacBook Pro 13 и iPhone X

Для того, чтобы устранить неполадки, владельцам гаджетов рекомендуют обратиться в сервисные центры Apple.

Ранее стало известно о планах компании Apple сократить производство смартфонов iPhone XR. Причиной такого решения стал низкий спрос на устройство.

Автор: Василий Котов
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