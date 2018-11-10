СМИ рассказали о намерении Японии ускорить переговоры с Россией по Курилам

Токио, 10 ноября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по заключению мирного договора и решению территориального вопроса. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает Mainichi.

По данным издания, Абэ собирается подтвердить приверженность положениям Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу, Россия должна согласиться рассмотреть возможность передачи японской стороне островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа в соглашении не оговорена, но возможность обсуждения принадлежности этих островов также будет включена в предложение Абэ.

Ранее японское правительство настаивало на заключении мирного договора только после передачи всех южных Курил.

Издание отмечает, что Синдзо Абэ может предложить Владимиру Путину ускорить переговоры 14 или 15 ноября на саммите АСЕАН в Сингапуре. Премьер министр также надеется, что стороны смогут прийти к рамочному соглашению во время визита президента России в Японию в июне 2019 года.