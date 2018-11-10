Депутат Верховной рады рассказала о главной задаче Порошенко

Киев, 10 ноября. Депутат Верховной рады Наталья Королевская считает, что президенту Украины Петру Порошенко необходимо выполнить всего одну, главную задачу — вернуть мир в стране, после чего он сможет уйти.

По мнению депутата, если Порошенко не сможет добиться мира в стране, на Украине не останется ни социальной защиты, ни экономики. Королевская отметила, что Киев декламирует стремление к миру, но не прилагает усилий и не предлагает плана по достижению поставленной цели.

Военный конфликт на Украине начался после государственного переворота. Жители Донбасса не признали его результатов, на что новые киевские власти ответили карательной операцией. Конфликт уже унес тысячи человеческих жизней как среди военных, так и среди мирного населения.