Гречка из «враждебной» России разозлила власти Литвы

Вильнюс, 10 ноября. Депутата литовского сейма возмутил рост импорта гречихи и прочих злаков из «враждебной» России. Об этом сообщает пресс-служба парламента Литвы.

«Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры из Украины или других стран», — заявил член сейма Казис Старкявичюс.

Депутат призвал литовский Минсельхоз сделать «конкретные шаги для защиты интересов аграриев».

По данным Таможенной службы Литвы, за период с января по сентябрь текущего года страна ввезла 16 тысяч 763 тонны пшеницы, из них 15 тысяч 88 тонн было закуплено у России.

В начале октября президент Литвы Даля Грибаускайте отреагировала на заявление российского МИД по поводу командующего партизанами, активного участника антисоветского сопротивления Адольфаса Раманаускаса. В словах дипломата она усмотрела «сильные вспышки ненависти».