Мишель Обама рассказала, за что не сможет простить Трампа

Вашингтон, 10 ноября. Мишель Обама призналась, что всегда будет помнить то, как действующий президент США Дональд Трамп ставил под сомнение американское гражданство Барака Обамы и его право занимать президентский пост. Об этом со ссылкой на мемуары бывшей первой леди сообщает Politico.

Дональд Трамп ранее намекал на, что Барак Обама не может быть президентом США, так как получил американское гражданство не по праву рождения. Мишель Обама считает, что сторонники этой идеи поставили под угрозу безопасность ее семьи, так как люди с неустойчивой психикой могли явиться в Вашингтон с оружием в руках. Кроме того, бывшая первая леди задалась вопросом, что было бы, если бы такой человек решил найти ее детей.

Мишель Обама назвала намеки Трампа громкими и безрассудными.

В ответ на заявление бывшей первой леди Дональд Трамп заявил, что никогда не простит Бараку Обаме истощение армии США, сообщает Газета.ru. По мнению президента, это сделало страну небезопасной.