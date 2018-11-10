США прекратят заправлять самолеты арабской коалиции в небе

Вашингтон, 10 ноября. США прекратят практику дозаправки в небе самолетов возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции. Об этом со ссылкой на источники сообщает Washington Post.

По данным издания, о принятом решении официально может быть объявлено в ближайшие дни. На прекращении дозаправок самолетов арабской коалиции в небе настояли представители Республиканской и Демократической партий из-за критики действий Саудовской Аравии в Йемене. В Пентагоне изданию заявили, что «проводятся переговоры с партнерами», но подчеркнули, что пока им не о чем объявить.

Источники издания отмечают, что решение частично связано с улучшением способности саудовских ВВС самостоятельно проводить дозаправку. По данным Пентагона, дозаправка от американских самолетов составляла лишь пятую часть подобной активности в ходе операции коалиции в Йемене, отмечает газета.