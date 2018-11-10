Эксперты объяснили связь ожирения и остановки дыхания во сне

Москва, 10 ноября. Рост количества страдающих ожирением людей привел к распространению апноэ (остановка дыхания во сне) и грозит такими заболеваниями как инсульт и инфаркт миокарда, считают специалисты.

«Проведя в США два исследования с интервалом в десять лет, ученые с удивлением обнаружили, что за это время частота апноэ во сне увеличилась почти на 10%, то есть если в начале исследования она составляла 2-4% в популяции, то через десять лет – более 10%​​​. Это связывают с увеличением числа людей с лишним весом», — цитирует заведующего отделением медицины сна Московского медицинского университета имени Сеченова Михаила Полуэктова РИА Новости.

Эксперт отметил, что апноэ представляет отдельный фактор риска развития серьезных заболеваний, например мозгового инсульта, инфаркта миокарда и атеросклероза. Также из-за дефицита кислорода ухудшаются умственные способности человека.

Руководитель центра медицины сна Московского университета врач-кардиолог и сомнолог Александр Калинкин заявил, что апноэ нарушает выработку многих гормонов. Это приводит к тому, что без устранения фрагментации сна и дыхательных нарушений им сложнее похудеть. По словам эксперта, для устранения апноэ используют специальные дыхательные приборы.

Ранее телеканал «360» сообщил, что хронический недосып негативно отражается на производительности труда россиян. Из-за не выспавшихся сотрудников работодатели теряют более двух триллионов рублей ежегодно.