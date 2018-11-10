Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

России вернули рубашку со следами крови императора Александра II

162
0 Оставить комментарий

России вернули рубашку со следами крови императора Александра II

Париж, 10 ноября. Хранившиеся в одной из религиозных организаций французского города Ницца реликвии российской императорской семьи вернули России.

Церемония передачи прошла в Париже на собрании общественной ассоциации «Франко-русский альянс». От имени России реликвии принял посол РФ во Франции Алексей Мешков, сообщает ТАСС.

Российской стороне передана рубаха царя Александра II, которую монарх носил в последние часы жизни перед покушением 13 марта 1881 года. России также вернули жилет и мундир монарха, его прижизненный портрет и три платка с вензелем императора.

Личные вещи Александра II после его убийства вдова императора Екатерина Долгорукова завещала Свято-Николаевскому собору в Ницце. Они были украдены несколько лет назад. Электронное издание Газета.ru сообщает, что в настоящее время реликвии вернулись в собор в Ницце.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.