Сирия: завод по обработке мрамора в Латакии модернизируют в 2019 году

Латакия (Сирия), 10 ноября. Завод по обработке мрамора, расположенный в Зубайре в провинции Латакия будет модернизирован в следующем году.

По словам директора завода Вафика Сагра, к этому времени будет заменено 90% оборудования. Сейчас на производстве задействована техника, которую приобрели десять лет назад. Средства на модернизацию выделило правительство Сирийской Арабской республики.

«Приобретать новое сложно из-за санкций, но сирийское правительство все же смогло выделить деньги и закупить новые станки. До января 2019 года мы установим четыре новые камнерезные машины, в течение следующего года мы обновим все производство на 90%», — рассказал РИА Новости директор завода.

На данный момент в течение года на заводе производится порядка 200 тысяч квадратных метров облицовочных плит. Во время военных действий на территории Сирии завод не закрывался. Руководство предприятия рассчитает в самое ближайшее время заняться экспортом мрамора в Россию.

