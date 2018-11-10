Вашингтон, 10 ноября. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон пока не планирует размещать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вооружение в Европе.

«В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные договором РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для альянса и для Соединенных Штатов», — рассказал журналистам Болтон.

Советник президента США отметил, что Вашингтон проводит с союзниками «очень тесные консультации» и настроен в отношении общей позиции «очень оптимистично».

В то же время Джон Болтон заявил, что договор устарел. По его словам, ДРСМД связаны только две страны в мире, при этом «Россия его нарушает». В то же время Китай, Иран, Индия, Пакистан и Северная Корея не связаны договором о РСМД.

Болтон отметил, что по данным США, у Китая положения договора нарушают от трети до половины всех крылатых и баллистических ракет, у Ирана таких ракет еще больше.

Ранее Газета.ru сообщила, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об обреченности договора РСМД без взаимодействия с российской стороной.