После крушения сухогруза в Охотском море пропали три моряка

Петропавловск-Камчатский, 10 ноября. У западного побережья Камчатки потерпел крушение сухогруз «Анатолий Крашенинников», без вести пропали три моряка. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

На борту судна в момент крушения находились 13 человек, 10 морякам удалось спастись на плоту. Без вести пропавшими числятся три человека. Из-за плохих погодных условий к их поискам пока не привлекается авиация.

О крушении судна в заливе Камбальский в Охотском море стало известно 9 ноября около 18.00 (9.00 по московскому времени). В правительстве Камчатского края сообщили, что «Анатолий Крашенинников» перевозил 280 тонн груза из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Ситуацию с крушением судна под свой контроль взял губернатор края Владимир Илюхин.