Сирия: в провинции Латакия сочетались браком 550 пар

Дамаск, 10 ноября. В пятницу в сирийском городе Латакия состоялась массовая свадьба для 550 пар. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора Syriatel, который организовал праздник.

Массовая церемония прошла в одном из залов торжеств в Латакии​​​. В свадьбе участвовали 1100 молодоженов, в число которых вошли военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), родственники погибших военных и получившие ранения во время военных действий мужчины и женщины.

Подобная массовая свадьба проходит в Сирии в шестой раз. За пять предыдущих церемоний брак заключили 1494 человека.