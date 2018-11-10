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Сирия: в провинции Латакия сочетались браком 550 пар

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Сирия: в провинции Латакия сочетались браком 550 пар

Дамаск, 10 ноября. В пятницу в сирийском городе Латакия состоялась массовая свадьба для 550 пар. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора Syriatel, который организовал праздник.

Массовая церемония прошла в одном из залов торжеств в Латакии​​​. В свадьбе участвовали 1100 молодоженов, в число которых вошли военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), родственники погибших военных и получившие ранения во время военных действий мужчины и женщины.

Подобная массовая свадьба проходит в Сирии в шестой раз. За пять предыдущих церемоний брак заключили 1494 человека.

Автор: Виктор Мальцев
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