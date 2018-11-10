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Инспектор ДПС погиб в результате наезда грузовика в Дагестане

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Инспектор ДПС погиб в результате наезда грузовика в Дагестане

Махачкала, 10 ноября. В Дагестане на наряд полиции наехал грузовик, погиб сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС).

Инцидент произошел на девятом километре федеральной трассы «Кочубей — Астрахань» в 1.00 по московскому времени. В момент наезда грузовика инспекторы ДПС оформляли аварию. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД сообщает ТАСС.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Дагестане задержали организатора ячейки запрещенной в России религиозной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» Багавудина Омарова и четырех его сторонников.

Автор: Виктор Мальцев
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