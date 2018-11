«Она не делает, что ей говорят»: политолог рассказал о причинах ненависти Запада к России

Лондон, 10 ноября. Политолог из Великобритании рассказал о причинах ненависти Запада к России, они кроются в проведении собственной внешней политики и протекционизме в экономике. Такую точку зрения Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд излагают в книге Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy, отрывок которой публикует CounterPunch.

Книга составлена в форме провокационных вопросов Элфорда, на которые дает обстоятельные ответы Коулз. Оба автора представляют свои рассуждения о взаимоотношениях Великобритании, России и США.

По мнению политологов, Вашингтон пытается сохранить свою гегемонию, в то время как Москва мешает господству неолиберального порядка нежеланием поддаваться. Коулз отмечает, что британские политики называют Россию врагом с начала XX века, а историки из Великобритании считают этот период «первой холодной войной», в которой страны вели борьбу за торговые пути и стратегические ресурсы.

С приходом к власти большевиков СССР стал представлять Западу идеологическую угрозу. Авторы книги приводят в качестве примера созданную в 1900 году британскую партию лейбористов. Долгое время занимавший пост премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль называл ее прикрытием для большевиков.

Коулз напоминает, что Великобритания первой использовала на территории России химической оружие во время операции в поддержку Белой армии. При этом Черчилль называл химоружие «правильным лекарством», подчеркивает политолог, отмечая что «сегодня почему-то все говорят о том, как Москва угрожает Западу, скажем, своим «Новичком».

Очередной виток напряженности между Россией и Западом начался, когда пост президента России покинул Борис Ельцин, и страна стала двигаться к «экономическому национализму», рынки перестали быть свободными, а корпорациям из США пришлось столкнуться с нововведенными пошлинами. По мнению политолога, реальная цель США в отношении России заключается в сохранении экономической гегемонии и культуры «свободного рынка», в то время как Вашингтон продолжает сохранять протекционизм для себя.

Авторы книги возмущаются тем, что на Западе не принято говорить, что «ненавидят Россию, потому что она не делает, что ей говорят» и подвергают критике и военные действия западных стран. По мнению Коулза, американские военные специалисты много лет назад предупреждали, что попытки НАТО влиять на Украину приведут к «аннексии» Крыма. Поэтому сейчас говорить о внезапном нападении Москвы на Киев не верно, так как Россия демонстрирует реакцию на действия альянса.

«Представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине. Или же проведи Россия свои маневры в Канаде или Мексике, это тут же сочли бы огромной угрозой и нарушением Устава ООН, не меньше», — пишет политолог.

Коулз подчеркивает, что, несмотря на заявления мейнстримных западных СМИ, Россия или Китай не представляют для Запада военной угрозы. Ему просто «не нравится «экономический национализм» и развитие этих стран».