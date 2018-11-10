Колокольцев назвал ЧМ-2018 по футболу одним из самых безопасных в истории крупных турниров

Москва, 10 ноября. Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с Днем сотрудника органов внутренних дел и отметил, что благодаря работе российской полиции ЧМ-2018 по футболу стал одним из самых безопасных в истории крупных спортивных соревнований.

Министр подчеркнул, что снижения уровня преступности в стране удалось добиться усилиями многотысячного коллектива МВД. При этом большая работа была проделана в период проведения в России чемпионата мира по футболу.

«Этот масштабный турнир стал одним из самых безопасных в истории крупных международных соревнований», — заявил Владимир Колокольцев.

Глава МВД также отметил, что эффективность работы органов внутренних дел важно повышать и дальше.

Министр напомнил о погибших товарищах и сказал, что их подвиг служит примером доблести и героизма, а также выразил признательность ветеранам, которые остаются в строю и передают молодому поколению сотрудников богатый практический опыт.

Напомним, День сотрудника органов внутренних дел РФ установлен указом президента от 13 октября 2011 года и отмечается 10 ноября.