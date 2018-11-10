Депутат Рады заявила, что Украину ждет развал

Москва, 10 ноября. Депутат Верховной рады Наталья Королевская убеждена, что Украину ждет развал. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала NewsOne. По ее мнению, главной задачей будущего главы государства должно стать установление мира в стране.

«Если не будет мира, в Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты. Будет и дальше продолжаться этот же развал», — сказала Королевская.

Депутат добавила, что украинские политики лишь на словах выступают за прекращение военного конфликта.

«И никто не хочет брать на себя ответственность, за возвращение мира», — заявляет парламентарий.

Военный конфликт на Украине начался после незаконного свержения государственной власти в ходе так называемой «революции достоинства». Жители Донбасса не признали переворот. Новые киевские власти начали карательную операцию. Конфликт уже унес тысячи человеческих жизней как среди военных, так и среди мирного населения.

Для урегулирования конфликта были организованы переговоры в Минске. По итогам дискуссии в столице Белоруссии были достигнуты договоренности, направленные на политико-дипломатическое разрешение существующих противоречий. В частности, Киев взял на себя обязательства провести конституционную реформу, предоставить Донбассу широкую автономию. После этого в мятежных регионах должны были состояться выборы при участии международных наблюдателей. На завершающем этапе Украина должна была вернуть себе контроль над границей страны.

Однако на деле минские соглашения киевскими властями не выполняются. Украинские силовики регулярно ведут обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Конституционная реформа также не была проведена.

Многие шаги Украины объективно способствовали углублению конфликта. Например, экономическая блокада Донбасса. Ее начала группа вооруженных радикалов и санкционировал президент.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель США Курт Волкер лишь на словах выступает за соблюдение минских соглашений. Дипломат отметил, что на деле Волкер разрушает минские договоренности. Об этом писала Газета.ru.