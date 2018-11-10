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Пользователи «Кинопоиска» назвали лучший российский фильм за 15 лет

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Пользователи «Кинопоиска» назвали лучший российский фильм за 15 лет

Москва, 10 ноября. Посетители сайта «Кинопоиск» назвали фильм режиссера Юрия Быкова «Дурак» лучшей отечественной картиной за последние 15 лет.

Опрос проводился в честь 15-летия ресурса, в голосовании участвовали 79 тысяч человек. Согласно его результатам, большинство читателей сайта считают Юрия Быкова режиссером, который сделал «самый большой вклад в российское кино за последние 15 лет». Фильм Быкова «Дурак» отмечен как картина, изменившая отношение к российскому кино.

Также пользователи сайта назвали Константина Хабенского актером, которому всегда рады. Ирину Горбачеву читатели «Кинопоиска» отметили как «будущее нашего кино».

Автор: Виктор Мальцев
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