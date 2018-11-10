В США подали в суд на Трампа из-за лишения нелегалов права просить убежище

Вашингтон, 10 ноября. Правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы отменить его указ о запрете на предоставление нелегальным иммигрантам убежища.

«Мы только что подали иск, чтобы оспорить новый запрет президента на убежище. Ни президент, ни его кабинет не могут сделать недействительными ясные указания законодательства, хотя именно это они и пытаются сделать. Увидимся с ним в суде», — сообщает микроблог организации в Twitter.

ACLU регулярно выступает против властей США и законов об электронной слежке, а также против иммиграционных указов Дональда Трампа. Юристы организации защищали Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена в делах об утечке информации.

Трамп ранее подписал документ, который лишает незаконно проникших на территорию США через границу с Мексикой мигрантов права официально просить статус беженца. Подать соответствующее заявление можно на границе, если мигрант не пытался проникнуть на территорию США незаконно.