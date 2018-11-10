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Украина ввела уголовное наказание для россиян за посещение Крыма

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Украина ввела уголовное наказание для россиян за посещение Крыма

Киев, 10 ноября. На Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которыми устанавливается уголовная ответственность за посещение Крым россиянами.

Верхняя санкция соответствующей статьи УК Украины составляет три года лишения свободы. В случае повторного совершения аналогичного «преступления» «злоумышленнику» грозит пять лет тюрьмы. С точки зрения украинского законодательства, въезд на полуостров возможен лишь с украинских блокпостов.

Следует отметить, несмотря на волеизъявление крымчан, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Киевские власти заявляют, что Россия «оккупирует» Крым.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что судьба Крыма не может быть предметом торга. Москва подчеркивает, что полуостров воссоединился с Российской Федерацией в соответствии с нормами  международного права.

Автор: Сергей Свазовский
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