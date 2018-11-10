«Под знаком 300-летия российской полиции»: Колокольцев поздравил сотрудников МВД с праздником

Москва, 10 ноября. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев обратился к сотрудникам и ветеранам ведомства с поздравлением. В субботу, 10 ноября, полиция отмечает День сотрудника органов внутренних дел РФ.

Глава ведомства отметил, что сегодня праздник полиция отмечается «под знаком 300-летия российской полиции».

«Созданная Петром Первым, она прошла непростой путь становления и развития. Но во все времена служение закону требовало ответственности, мужества и высочайшей компетентности», — подчеркивается в обращении главы МВД РФ.

Колокольцев подчеркнул, что «сегодня личный состав с честью продолжает дело своих предшественников, достойно выполняет поставленные задачи». В частности, он напомнил, что в ходе чемпионата мира по футболу, который в этом году прошел в России, была проделана огромная работа, благодаря чему мундиаль стал одним из самых безопасных в истории.

Колокольцев выразил слова благодарности ветеранам, которые передают «богатый практический опыт молодому поколению». А также отдал дань памяти погибшим товарищам.

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Ранее Федеральное агентство новостей отмечало, что праздник в России очень популярен, поскольку с органами правопорядка сталкиваются все без исключения граждане. В День полиции традиционно проходят торжественные мероприятия. С советских времен 10 ноября в Кремлевском дворце проходит большой праздничный концерт. В этом году концерт покажет Первый канал. Трансляция начнется в 17.30 по московскому времени.