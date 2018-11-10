Трамп назвал «очень оскорбительной» идею Макрона создать армию ЕС

Вашингтон, 10 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал инициативу главы Франции Эммануэля Макрона «очень оскорбительной». Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Twitter.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018

Трамп призвал европейцев сначала увеличить долю расходов на нужды НАТО. По его словам, Соединенные Штаты несут наибольшее бремя по финансированию Североатлантического альянса.

«Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют», — написал хозяин Белого дома.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул инициативу создать общеевропейскую армию, независимую от США. ПО его мнению, Старый Свет не может полностью зависеть от Вашингтона в вопросах обороны. Макрон заявил о необходимости защиты от «Китая, России, и даже США».

«Мы не сможем обеспечить безопасность европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая держит оборону, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», — заявил французский лидер.

Следует отметить, что Макрон не является автором идеи создания единой европейской армии. Подобные инициативы выдвигались и ранее. Между тем, как отмечают специалисты, глава Франции первым из политиков первой величины назвал Соединенное Штаты в ряду стран, которые могут представлять опасность для стран континента.

Американцы болезненно восприняли его заявление. Глава администрации Дональда Трампа напомнил, что США выступают за увеличение финансирования НАТО странами ЕС.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности снять санкции с России, если Москва пойдет на сотрудничество с Вашингтоном. Между тем, на практике США лишь усилили санкции против РФ. Эксперты объясняют, что «Трамп связан по рукам и ногам».