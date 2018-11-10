«Действовал в одиночку»: в СК РФ отчитались о расследовании нападения в Керчи

Симферополь, 10 ноября. Открывший огонь в керченском колледже Владислав Росляков действовал в одиночку, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В пятницу председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Симферополе оперативное совещание с крымскими следователями. В частности, глава ведомства заслушал ход расследования уголовного дела о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже.

По данным следователей, на данный момент по делу было допрошено 650 человек. Удалось детально установить путь Рослякова в день атаки.

«Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку», — сообщили в СК РФ.

Сейчас следователи исследуют личность Рослякова, «его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления».

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Студент четвертого курса Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском колледже. Жертвами атаки стал 21 человек, среди которых 16 студентов. Различные травмы получили более 50 человек. Незадолго до атаки Росляков получил разрешение на хранение оружия, перед чем прошел медкомиссию, которая включала проверку у психиатра.

Ранее психологический портрет «керченского стрелка» составил профессор, декан факультета психологии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Евгений Черный. По его словам, Росляков был зациклен на желании отомстить.

СМИ сообщали также, что незадолго до атаки Росляков на поле сжег свой ноутбук и телефон. Как сообщала «Газета.ру», на флешке, которую правоохранители обнаружили в личных вещах стрелка, были обнаружены книги по химии и пиротехнике.