Карлсен и Каруана сыграли вничью в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам

Лондон, 10 ноября. Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабио Каруана сыграли вничью в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам в Лондоне.

В первой партии белый цвет получил Каруана. Из дебюта претендент вышел с худшей позицией. Чемипион мира прочно завладел инициативой. Однако серия неточностей не позволила Карлсену довести партию до победы.

Игра продолжалась почти семь часов. За это время соперники сделали 113 ходов.

Вторая партия матча состоится 10 ноября в 17.00 по московскому времени. На этот раз белыми фигурами сыграет действующий чемпион мира. Затем шахматисты получат день отдыха. Всего им предстоит провести 12 партий. При равенстве очков судьба исход противостояния решится в блице.

Ранее Кралсен заявил, что женщины его ненавидят, поэтому он их отталкивает. Об этом писала Газета.ru.