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Порошенко и Путин не встретятся в Париже  — СМИ

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Порошенко и Путин не встретятся в Париже  — СМИ

Париж, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко и глава России Владимир Путин не встретятся в Париже на мероприятиях по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что в Париже пройдет несколько общих мероприятий, в которых примут участия приглашенные в столицу Франции главы государств. Однако личная встреча Путина и Порошенко не запланирована.

«В частности, они могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет»,  — пишет украинское издание со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Париже не запланирована встреча в «нормандском» формате. Об этом сообщает RT.

Накануне эксперт объяснил, почему Петр Порошенко не принял отставку Юрия Луценко.

Автор: Сергей Свазовский
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