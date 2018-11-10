Париж, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко и глава России Владимир Путин не встретятся в Париже на мероприятиях по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что в Париже пройдет несколько общих мероприятий, в которых примут участия приглашенные в столицу Франции главы государств. Однако личная встреча Путина и Порошенко не запланирована.

«В частности, они могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет», — пишет украинское издание со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Париже не запланирована встреча в «нормандском» формате. Об этом сообщает RT.

Накануне эксперт объяснил, почему Петр Порошенко не принял отставку Юрия Луценко.