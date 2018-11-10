США оценили предложенные «Русалом» и En+ изменения в управлении и дали новую отсрочку от санкций

Вашингтон, 10 ноября. Минфин США отметил, что En+, «Русал» и «Группа ГАЗ» продемонстрировали изменения в структуре корпоративного управления. Ведомство продлило срок завершения сделок американских компаний с попавшими под санкции российскими компаниями до 7 января

В пятницу Минфин продлил сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами «Русала», En+ и «Группы ГАЗ» до 7 января 2019 года.

В заявлении ведомства данное решение объяснили тем, что компании «предлагают существенные изменения в корпоративном управлении». По мнению Минфина, это может привести к смене контроля над компаниями, попавшими под американские санкции.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций, в том числе, в отношении Олега Дерипаски. Под ударам оказались связанные с ним компании «Русал», En+, «Русские машины», «Группа ГАЗ» и другие. Ограничительные меры предполагают заморозку активов в Штатах и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Вступление в силу санкций ранее уже откладывалось. В частности, по причине того, что ранее En+ подтвердила, что собирается следовать «плану Баркера»: снижение доли владения Дерипаски в компании ниже 50% и прекращение его влияния на совет директоров.

На прошлой неделе «Газета.ру» сообщала, что совет директоров «Русала» принял решение о перерегистрации с острова Джерси в Россию. Однако в компании все же отметили, что перевод в отечественную юрисдикцию «зависит от многих факторов» и может не состояться.

Отметим, ранее Роберт Дадли, глава британской нефтегазовой компании ВР, заявил, что новые санкции США в отношении российского ТЭКа ударят по потребителям энергоресурсов в Евросоюзе и могут привести к краху европейского энергорынка.