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Россия не признала юрисдикцию США по иску о «вмешательстве в выборы»

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Россия не признала юрисдикцию США по иску о «вмешательстве в выборы»

Москва, 10 ноября. Россия не признает юрисдикцию Соединенных Штатов по иску Демократической партии о так называемом «вмешательстве в выборы». Соответствующее письмо направило американской стороне министерство юстиции России.

Ведомство напомнило, что Россия является суверенным государством и сохраняет все соответствующие права.

«Российская Федерация со всем уважением отмечает, что не вступает в вышеуказанное разбирательство, не отказывается от своего суверенного иммунитета в соответствии с международным правом», — указано в заявлении.

В министерстве юстиции подчеркнули, что не признают за Окружным судом США полномочий на рассмотрение дела. Следует отметить, что США неоднократно обвиняли Россию во «вмешательстве в выборы». Накануне Вашингтон заявил о «вмешательстве» со стороны бухгалтера Федерального агентства новостей.

Москва указывает на недопустимость подобных голословных обвинений.

Автор: Сергей Свазовский
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