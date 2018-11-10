Россия не признала юрисдикцию США по иску о «вмешательстве в выборы»
Москва, 10 ноября. Россия не признает юрисдикцию Соединенных Штатов по иску Демократической партии о так называемом «вмешательстве в выборы». Соответствующее письмо направило американской стороне министерство юстиции России.
Ведомство напомнило, что Россия является суверенным государством и сохраняет все соответствующие права.
«Российская Федерация со всем уважением отмечает, что не вступает в вышеуказанное разбирательство, не отказывается от своего суверенного иммунитета в соответствии с международным правом», — указано в заявлении.
В министерстве юстиции подчеркнули, что не признают за Окружным судом США полномочий на рассмотрение дела. Следует отметить, что США неоднократно обвиняли Россию во «вмешательстве в выборы». Накануне Вашингтон заявил о «вмешательстве» со стороны бухгалтера Федерального агентства новостей.
Москва указывает на недопустимость подобных голословных обвинений.