Немецкий бизнес предостерег SWIFT от отключения России и Китая

Берлин, 10 ноября. Союз немецких машиностроителей (VDMA) предостерег Международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей (SWIFT) от отключения от системы России и Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Заявление немецких предпринимателей было сделано на фоне решения SWIFT отключить доступ иранских банков к системе. Они отмечают, что запрет может привести к эффекту домино. Как следствие, надежность транзакций с другими государствами может быть поставлена под сомнение.

«Сегодня Иран, завтра Россия, потом Китай?», — задаются вопросом машиностроители VDMA.

Немецкие предприниматели подчеркивают, что даже самое незначительное вмешательство в работу системы может поставить под сомнение ее нейтральность.

О недопустимости давления на Иран со стороны SWIFT ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом писала Газета.ru.