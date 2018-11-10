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Немецкий бизнес предостерег SWIFT от отключения России и Китая

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Немецкий бизнес предостерег SWIFT от отключения России и Китая

Берлин, 10 ноября. Союз немецких машиностроителей (VDMA) предостерег Международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей (SWIFT) от отключения от системы России и Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Заявление немецких предпринимателей было сделано на фоне решения SWIFT отключить доступ иранских банков к системе. Они отмечают, что запрет может привести к эффекту домино. Как следствие, надежность транзакций с другими государствами может быть поставлена под сомнение.

«Сегодня Иран, завтра Россия, потом Китай?», — задаются вопросом машиностроители VDMA.

Немецкие предприниматели подчеркивают, что даже самое незначительное вмешательство в работу системы может поставить под сомнение ее нейтральность.

О недопустимости давления на Иран со стороны SWIFT ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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