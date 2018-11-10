Адвокат Кокорина прокомментировал информацию о продлении его ареста

Москва, 10 ноября. Адвокат футболиста питерского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов информацию о продлении его ареста.

Он отметил, что суд не принимал решения о продлении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент сторона обвинения еще не подала соответствующее ходатайство.

«Следствие еще не выходило с ходатайством о продлении срока содержания Кокорина под стражей, и суд его не удовлетворял», — подчеркнул юрист.

Защитник добавил, что информация о продлении ареста Кокорина, опубликованная в некоторых СМИ, не соответствует действительности.

Футболист «Зенита» Александр Кокорин и его коллега из «Краснодара» Павел Мамаев были заключены под стражу за участие в драке в центре Москвы.

Ранее Газета.ru сообщала, что Кокорин и Мамаев добровольно моют туалеты. Издание отмечало, что футболисты не испытывают давления со стороны других заключенных.