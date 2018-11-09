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Индонезия заявила об угрозе срыва поставок Су-35 — Jane

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Индонезия заявила об угрозе срыва поставок Су-35 — Jane

Джакарта, 9 ноября. Индонезия заявила об угрозе срыва поставок российских самолетов Су-35. Такое заявление сделал официальный представитель ВВС азиатского государства Новьян Самьега.

Самьега пояснил, что срыв сделки связан с возможными санкциями Соединенных Штатов Америки. Чиновник отметил, что соглашение с Россией уже подписано обеими сторонами.

Газета.ru напоминает, что Джакарта обратилась к Москве с просьбой отложить заключение договора. Ранее посол Индонезии сообщил о крупном контракте с Российской Федерацией. Он уточнил, что речь идет о передаче 11 самолетов Су-35. Российская сторона не исключила, что в дальнейшем объем поставок может увеличиться.

По мнению американского журнала The National Interest, российские самолеты Су-35 могут нести угрозу для безопасности Соединенных Штатов Америки.

Автор: Сергей Свазовский
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