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Экономика

Курс евро превысил 77 рублей впервые с 11 октября

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Курс евро превысил 77 рублей впервые с 11 октября

Москва, 9 ноября. Курс евро впервые с 11 октября на торгах Московской биржи преодолел отметку в 77 рублей.

Как свидетельствуют данные торгов, курс доллара также поднялся: впервые с 17 сентября американская валюта превысила планку в 68 рублей.

Ранее в пятницу Банк России установил официальные курсы валют на выходные. По данным регулятора, курс евро вырос на 13,65 копейки и составил 75,8076 рубля, курс доллара увеличился на 63,42 копейки — до 66,8497 рубля.

Автор: Олеся Волкова
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