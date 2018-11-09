Волочкова объяснила, почему сдала отца в пансионат для пожилых

Москва, 9 ноября. Балерина и светская львица Анастасия Волочкова рассказала о своих нелегких отношениях с отцом. И объяснила, почему отдала его в пансионат.

По словам балерины, когда ей было 14 лет, Юрий Волочков, чемпион СССР по настольному теннису, бросил семью ради молодой любовницы. Позднее семья и вовсе осталась беж жилья, «благодаря» махинациям риелтора, которого нашел отец.

«Папа всегда проявлялся в нашей с мамой жизни, когда ему было плохо: то в него кто-то якобы стрелял, то он попадал в аварии... И всегда мы были рядом», — рассказала балерина «КП».

Одиннадцать лет назад Юрий Волочков перенес два инсульта, после чего оказался прикован к инвалидному креслу, а также лишился речи. Анастасия сразу после премьеры в Краснодаре вылетела в Петербург, в больницу к отцу. Оплатила лечение и операцию, отдав 250 тыс. рублей. После выписки, по словам балерины, она ежемесячно передавала отцу и его жене по три тысячи долларов на восстановление. Впоследствии купила для них отдельное жилье.

«Но недавно все изменилось. Лена оставила моего отца и вышла замуж. Миша и Владимир (наши с мамой друзья) в свободные дни сами присматривали за папой и готовили ему еду. Но квартира, где жил отец, была доведена до такого состояния, что там ему невозможно было находиться», — рассказала журналистам Волочкова.

Ранее Волочкова в своих соцсетях опубликовала снимок с отцом и сообщила, что он живет теперь в пансионате. На нее обрушился шквал критики. Пользователи обвиняли ее в том, что она бросила родного отца. Позднее балерина сообщила, что в пансионате Волочков благодаря врачам впервые за 11 лет встал на ноги. Выяснилось, что в пансионат артистка поместила отца лишь на несколько недель, пока в его квартире идет ремонт.

Волочкова рассказала журналистам, что деньги, которые она все эти годы переводила семье отца, на себя тратила его жена, которая «даже пенсию отца забирала себе». После того, как его жена ушла от него, Волочков остался один в квартире, которая быстро пришла в запустение.