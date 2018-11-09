Москва, 9 ноября. Попытки украинской компании НАК «Нафтогаз» арестовать акции Nord Stream и Nord Stream 2 не принесли успеха. Такое заявление сделала компания «Газпром».

В проспекте отмечается, что в мае 2018 года «Нафтогаз» предпринял попытку ареста акций и «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Однако эти усилия не принесли плодов.

Следует отметить, что тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом» длятся на протяжении нескольких лет в международных судах. В частности, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста выплатить «Газпрому» 2,56 миллиарда долларов США.

Несколько дней спустя «Газпром» приостановил поставки голубого топлива Украине, учитывая отсутствие правовых оснований для таких поставок. Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан «прикрутить» и померзнуть.