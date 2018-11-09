Мощный взрыв боеприпасов произошел на военной базе в Турции

Анкара, 9 ноября. Мощный взрыв боеприпасов произошел на военной базе в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Об этом сообщили в министерстве обороны государства. Согласно предварительной информации, речь идет о взрыве боеприпасов.

«В результате 25 пострадавших военных доставлены в больницу, поиск еще семи пострадавших продолжается», — утверждается в заявлении.

В турецком военном ведомстве добавили, что администрация провинции Хаккари уже дала письменные пояснения в связи с инцидентом. Наиболее вероятной причиной взрыва там считают неисправность тяжелого вооружения.

Ранее Газета.ru сообщала о взрывах на украинских военных складах. Эксперты отмечают, что подобные происшествия на Украине объясняются попытками скрыть хищения. Кроме того, взрывам способствуют низкая квалификация персонала и нарушения техники безопасности.