Суд в Швейцарии запретил Nord Stream совершать выплаты «Газпрому»

Москва, 9 ноября. Швейцарский суд запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому», сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что данное решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза». По итогам решения суда, выплаты компаний «Газпрому» направляются на швейцарских приставов.

В «Газпроме» добавили, что на данный момент попытки украинского «Нафтогаза» арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG были безуспешны.

В декабре и феврале арбитраж Стокгольма вынес решения и по газовому спору «Газпрома» и «Нафтогаза», обязав «Газпром» выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Российская компания обжаловала решение, а после потребовала полностью отменить «транзитное» решение.

В конце мая Киев заявил о начале взыскания средств. Украинская сторона заявила тогда, что суд поддержал ее ходатайство об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а в июне Киев заявил о поддержке такого же решения об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах. 14 июня «Газпром» заявил, что добился приостановки исполнения «транзитного» решения.

Отметим, в начале недели, как сообщала «Газета.ру», рейтинговое агентство Fitch Ratings в своей аналитике выразило сомнение, что «Нафтогаз» сможет взыскать деньги с «Газпрома».

В середине сентября RT сообщал, что с активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе был снят арест.