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Сирия: военный САА погиб при обстреле в Алеппо

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Сирия: военный САА погиб при обстреле в Алеппо

Дамаск, 9 ноября. Военнослужащий сирийских правительственных войск погиб в результате обстрела боевиков в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он уточнил, что незаконные вооруженные формирования вели огонь в районе поселения Кудехи и на западе города Алеппо.

«При обстреле населенного пункта Кудехи провинции Алеппо погиб один военнослужащий вооруженных сил САР»,  — сказал глава ЦПВС РФ.

Савченко также отметил, что в провинции Дейр-эз-Зор состоялась встреча местных властей с комитетом примирения. Ключевым вопросом стало восстановление объектов инфраструктуры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирийской Арабской Республике со своим турецким коллегой Мевлютом Чавошуглу. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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