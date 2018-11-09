Британская журналистка разрушила очередной миф Запада о России

Москва, 9 ноября. Обозреватель британского издания Independent Мэри Дежевски сравнила Советский Союз, где она училась в 1970-х годах, с современной Россией. Аналитик Дежевски анализирует, почему Запад низводит современную Россию до СССР времен холодной войны.

Дежевски с первых строк обращает внимание на то, что «каждое новое мнимое российское злодеяние», к примеру, «отравление» Скрипалей, «неизменно влечет за собой заезженные стереотипные обвинения». Журналистка сетует, что Запад превращает Россию в СССР времен холодной войны.

«Эти утверждения для пущей убедительности сопровождаются различными эпитетами и метафорами: Россия сегодня является тоталитарной диктатурой, а Владимир Путин — Сталин наших дней. У России — две цели, возвещают ее хулители. Первая цель — угнетать собственный народ, а вторая — разделять и властвовать над Западом в виде НАТО и Евросоюза», — иронизирует Дежевски.

В тексте британка признается, что «из личного опыта» знает о Советском Союзе. При этом она готова относиться с снисхождением лишь к тем, что родился после 1985 года и знания об СССР почерпнул из старых учебников. Она подчеркивает, что «любому, кто бывал в Советском Союзе и в сегодняшней России, контраст между ними кажется ошеломительным».

По словам автора материала, она недавно посетила российский «провинциальный город», где училась в 1970-е годы по программе студенческого обмена. Как вспоминает Дежевски, в те времена Воронеж был закрытым городом, куда сложно было попасть иностранцу. Соседями по общежитию были «председатель студенческого союза (коммунистической партии) и дочь привилегированного партийного начальника из Волгограда». Журналистка рассказывает читателям, что тогда были проблемы с горячим водоснабжением, доступностью фруктов и мяса, в магазинах стояли очереди за свежими продуктами.

«Молодежь страдала от серьезных сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, которые на Западе встречались редко. А самое главное, люди боялись — боялись властей, иностранцев и даже собственных соседей», — вспоминает британка время, когда «закончилась война во Вьетнаме, когда Никсон погряз в Уотергейтском скандале, когда в Британии проходили забастовки рабочих, а в Северной Ирландии царила смута».

«Вернувшись в Воронеж спустя много лет, я увидела, что город полностью преобразился», — пишет Дежевски.

Британским читателям автор рассказывает о доступности авиа- и железнодорожного сообщения, банкоматах и гипермаркетах. По ее словам, сегодня «отличить русских студентов от сверстников из какой-то другой развитой страны очень сложно». Приятным открытием для нее стало также то, что «в интернете нет никакой цензуры» и «многие студенты стажируются за границей».

Дежевски оспаривает аргументы западных представителей о том, что за последние 5-10 лет РФ «вернулась в советскую эпоху». По ее мнению, ошибка в данной оценке является в том, что сравнивают современную Россию с 90-ми годами «с их хаотичной свободой».

«Но где в этой статистике процветающий потребительский сектор, который вырос с нуля? Где рекордные урожаи зерновых, где изобилие свежих продуктов питания, которые заметно улучшили здоровье населения? Между прочим, западные санкции дали мощнейший толчок развитию сельского хозяйства в России. Что, эти перемены мы тоже не должны учитывать?» — подчеркивает она.

При этом журналистка добавляет, что «удовлетворение основных потребностей» напрямую сказывается на культуре общения и цивилизованности общества.

«И это никак нельзя назвать возвращением к прошлому, тем более, к холодной войне», — пишет автор Independent.

После описания своих впечатлений о современной России, Дежевски задается вопросом: почему западные страны убеждены в том, что Москва является ее «вечным врагом». По ее мнению, основная проблема заключается в том, что «в голове одновременно умещаются два противоречащих друг другу образа — один народа и второй — государства». Так, к примеру, она рассказывает о воспоминаниях некоторых болельщиков, которые посетили чемпионат мира по футболу в этом году. Они с удовольствием вспоминают о дружелюбных и радушных россиянах, но при этом верят, что Кремль «замышляет недоброе».

По мнению журналистки, разговоры о том, что российские власти замышляют развалить западный мир «отдают опасной предвзятостью и свидетельствуют о полном непонимании российских устремлений».

По мнению аналитика Independent, «Запад и Кремль оценивают важнейшие события абсолютно по-разному».

«В частности, у России складывается такое ощущение, что Запад не признает кончину Советского Союза, как и то, что у постсоветской России имеются свои собственные национальные интересы, которые она вправе отстаивать», — считает Дежевски.

Автор выразила мнение, что для изменения ситуации в международных отношениях первый шаг должен сделать именно Запад, который «упорно отказывается от этого». Она подчеркивает, что угроза, которую, по мнению Запада, сегодня представляет Москва, не сопоставима с опасностью, которая исходила от СССР.