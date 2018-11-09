Эксперт объяснил, почему Порошенко не принял отставку генпрокурора Украины

Москва, 9 ноября. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев объяснил, почему президент Украины Петр Порошенко не принял отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Специалист посоветовал не воспринимать всерьез подобные громкие с виду высказывания. По словам Суздальцева, Луценко является частью коррупционного механизма, составляющего хребет киевских властей. Он назвал генпрокурора Украины «исключительно скандальной личностью». Эксперт связал заявление политика с нашумевшим убийством активистки Екатерины Гандзюк.

«На этом фоне он почувствовал себя неудобно. Но сама процедура этой отставки напоминает срежиссированный спектакль», — цитирует RT.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал об «остром разговоре» с президентом Украины Петром Порошенко.