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Samsung представил смартфон-раскладушку с двумя экранами

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Samsung представил смартфон-раскладушку с двумя экранами

Сеул, 9 ноября. Корейская компания Samsung представила смартфон-раскладушку W2019 с двумя экранами — внешним и внутренним.

Разрешение обоих дисплеев составляет 1920×1080 точек. Новинку отличает сравнительно крупный вес — более четверти килограмма. Гаджет оснащен чипом Snapdragon 845. Оперативная память смартфона составляет 6 ГБ. Покупатели также смогут рассчитывать на встроенную память объемом 128 или 256 ГБ. Слот для microSD в наличии.

К числу достоинств смартфона разработчики относят и камеру смартфона в компоновке 12+12 Мп. Цена W2019 стартует с отметки в полторы тысячи долларов США. Гаджет преимущественно ориентирован на рынок Китая.

Ранее стало известно, что компании Samsung и Apple урегулировали многолетний спор о дизайне. Cтороны заключили соглашение, детали которого неизвестны. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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