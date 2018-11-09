Samsung представил смартфон-раскладушку с двумя экранами

Сеул, 9 ноября. Корейская компания Samsung представила смартфон-раскладушку W2019 с двумя экранами — внешним и внутренним.

Разрешение обоих дисплеев составляет 1920×1080 точек. Новинку отличает сравнительно крупный вес — более четверти килограмма. Гаджет оснащен чипом Snapdragon 845. Оперативная память смартфона составляет 6 ГБ. Покупатели также смогут рассчитывать на встроенную память объемом 128 или 256 ГБ. Слот для microSD в наличии.

К числу достоинств смартфона разработчики относят и камеру смартфона в компоновке 12+12 Мп. Цена W2019 стартует с отметки в полторы тысячи долларов США. Гаджет преимущественно ориентирован на рынок Китая.

Ранее стало известно, что компании Samsung и Apple урегулировали многолетний спор о дизайне. Cтороны заключили соглашение, детали которого неизвестны. Об этом писала Газета.ru.