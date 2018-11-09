Обстановка на фронте перед выборами: чего ждать жителям Донбасса?

Коминтерново, 9 ноября. Грядет большое историческое событие в Донецкой и Луганской народных республиках — 11 ноября жители Донбасса пойдут голосовать на выборы. За четыре года существования молодых государств в условиях военного времени украинские силовики не изменяют своим традициям — теракт, провокации и масштабные обстрелы жилых массивов. Все, чтобы сорвать важное для республики мероприятие. Съемочная группа Федерального агентства новостей отправилась в фронтовой поселок Коминтерново, чтобы узнать о военной обстановке накануне выборов в республиках.

Представители Народной милиции ДНР, как известно, проголосовали немного раньше официальной даты выборов в связи с тем, что большая часть военнослужащих в это время будет на передовой.

«Выборы у нас, у военных, уже прошли. Почему раньше? Потому, что 11 ноября, когда будет голосовать вся страна, ожидаются провокации от противника. Такое было уже не раз, поэтому наши подразделения будут стоять на рубежах республики по повышенной боеготовности», — рассказывает военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Индус».

Собеседник ФАН отмечает, что в последнее время прослеживается тенденция на снижение обстрелов. Стрелковому оружию здесь уже не придается особого значения — это имеет место быть всегда. В основном противник ведет провокационный огонь из минометов калибром 82 мм, СПГ и БМП.

«Тяжелая артиллерия применяется уже реже — 120-х неделю не было, только 82-е. Раньше против нас стояла 36-я бригада морской пехоты ВСУ, сейчас у них прошла ротация по последним данным нашей разведки. Есть вероятность, что они накапливают боеприпасы перед выборами — возможно, они хотят произвести 11 ноября такие мощные обстрелы, чтобы люди здесь из дома не выходили. От них всего можно ожидать», — считает Индус.

В последнее время у украинской армии появилась новая тенденция по ведению войны: применение беспилотной авиации. С помощью БПЛА ВСУ наносят удары по жилым массивам прифронтовых поселков, сбрасывая с беспилотников боеприпасы прямо на дома.

На видео с флеш-карты одного из сбитых БПЛА четко прослеживается, как он направляется в жилой сектор населенного пункта, выбирает цель и сбрасывает взрывное устройство.

«На каждую тактику укропов у нас выработана противотактика. Как только появились эти беспилотники, нас бомбили несколько дней, особенно доставалось центру поселка и жилым домам - бедные люди тут многое пережили. Тогда мы начали активно противодействовать этой новой украинской тактике: выставили посты воздушного наблюдения, проинструктировали мирных жителей, что делать в случае, если они заметили беспилотник. Укры буквально за неделю понесли первые потери — мы сбили несколько их БПЛА, и это отбило у них охоту запускать снаряды сюда таким образом», — утверждает Индус.

Военнослужащий Народной милиции ДНР заверил, что в день выборов его подразделение сделает все возможное, чтобы обезопасить мирных граждан республики на южном направлении от украинской агрессии.