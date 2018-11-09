Стали известны подробности встречи Шойгу, Хафтара и Пригожина в Ливии

Москва, 9 ноября. «Новая газета» продолжает публиковать провокационные статьи, связанные с деятельностью предпринимателя Евгения Пригожина.

В этот раз журналисты скандального издания попытались уцепиться за видео со встречи руководства министерства обороны России с делегацией Ливии. При этом «Новая газета» подала это так, как будто российский предприниматель якобы принимал участие в переговорах. Военно-дипломатический источник РИА Новости при этом объяснил, что присутствие Евгения Пригожина связано с организацией официального обеда для участников встречи.

Ранее пресс-служба российского оборонного ведомства сообщила, что министр Сергей Шойгу в пятницу провел встречу с маршалом Ливии Халифой Хафтаром. В ходе встречи обсуждались меры по борьбе с терроризмом, проблемы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Отметим, что на середину ноября запланирована Международная конференция в Палермо, темой которой станет кризис в Ливии.

Отметим, что за последние дни «Новая газета» опубликовала целый ряд материалов, посвященных деятельности предпринимателя Евгения Пригожина. При этом журналисты издания, голословно обвиняя Пригожина во всех грехах, не только не приносят извинения за клевету, но и не приводят никаких доказательств. Такими темпами скоро «Новая газета» начнет видеть тень Евгения Пригожина во всех встречах мировых лидеров.

Вот так бы выглядело по мнению журналистов «Новой Газеты» любое появление Евгения Пригожина на фотографиях, если бы он вмешивался бы везде, где они ищут его след.