Киев, 9 ноября. Украину могут исключить из Европейского энергетического сообщества и оставить без финансовой помощи. Такое заявление сделал главный исполнительный директор компании НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что Киевом было принято решение возложить особые обязательства на участников рынка природного газа для поставок населению и предприятиям ТКЭ. Вопреки нормам законодательства, решение было засекречено.

Глава секретариата ЕЭС Янез Копач заявил, что вступление спорного распоряжения в силу повлечет за собой расследование. Витренко полагает, что результатом разбирательства может стать исключение Украины из ЕЭС и лишение страны финансовой помощи.

Ранее на Украине предложили «запретить зиму». С инициативой выступил народный депутат Виктор Пинзеник. Об этом писала Газета.ru.