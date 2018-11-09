Петер Альтмайер: Россия является важным поставщиком газа для Германии и Европы ФАН-ТВ

В Потсдаме прошла XI Российско-Германская сырьевая конференция. На нее прибыли руководители регионов, политики, представители университетов. Главной темой конференции стали проблемы и перспективы российско-германского сотрудничества в сырьевой сфере. Петер Альтмайер, федеральный министр экономики и энергетики Германии отметил, что Россия является важным сырьевым партнером и рассказал о том, как планируется развитие в сырьевой и энергетической отрасли.

«Сырье — это очень сильная сторона России на протяжении уже нескольких десятков лет. У вас очень богатые недра. Германия является страной, которая вынуждена импортировать почти все ископаемые, это невероятный шанс, и мы развиваем это сотрудничество на протяжении многих лет. И мы хотим гарантировать, чтобы это тесное сотрудничество продолжалось. И эта тяжелая ситуация, в которой мы сейчас находимся, чтобы мы ее могли использовать положительно для будущего. На протяжении 50 лет Россия является важным поставщиком газа для Германии и Европы, и это не изменится в следующие годы, потому что благодаря трансформации в области энергии не только в Германии, но и в Европе, будем потреблять больше газа. Резерв газа в западных и северных странах ЕС сокращается, посмотрите, например, на Нидерланды. Мы считаем, что вместе с европейским комиссаром и вице-президентом Марошом Шефчович нам требуется собственная фабрика батарейки в Европейском союзе, которая будет помогать государству в изначальной фазе с тем, чтобы они были в состоянии сами создавать собственную продукцию. Конечно, не все батарейки можно сравнить друг с другом. Конечно, мы, как европейцы, считаем, что нам нужны более долгосрочные и экологические батареи, которые можно будет продавать на мировом рынке. Очень важно создавать совместные проекты. Нам нужна энергоэффективность, потому что мы должны быть в состоянии рециклировать сырье, использовать это так, чтобы это не выбрасывалось на какие-то свалки. Сырье настолько важно, что его нельзя тратить просто так. И поэтому Германия вместе с российскими министерствами на протяжении многих лет создавала и проводила разные проекты. Я поддержал проект, чтобы еще подумать над тем, как можно еще добыть минералы и металлы из России», — сказал федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Российско-Германская сырьевая конференция проводится ежегодно поочередно в Германии и России. Она объединяет представителей обеих стран в сфере науки и экономики.