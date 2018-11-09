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Источник объяснил присутствие Пригожина на переговорах с ливийским генералом

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Источник объяснил присутствие Пригожина на переговорах с ливийским генералом

Москва, 9 ноября. Пресс-служба Национально-освободительной армии Ливии опубликовала видеозапись прибытия главы ведомства Халифа Хафтара на встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как маршал встречает начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, после чего они проходят в здание, где в объектив камеры попал российский бизнесмен Евгений Пригожин.

По данным источника РИА Новости, присутствие Пригожина на переговорах с главой Национально-освободительной армии Ливии связано с тем, что российский бизнесмен организовывал официальный обед для высокопоставленных военных России и Ливии.

«Он организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации», — заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.

Евгений Пригожин является российским бизнесменом, а также владельцем кейтерингового бизнеса.

Автор: Артем Никулин
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