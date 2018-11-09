Опубликованы фотографии последствий поножовщины в колледже в Перми

Пермь, 9 ноября. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места драки в Пермском химико-технологическом колледже, где 16-летний студент ранил ножом своего одногруппника.

По словам пострадавшего, студент начал приставать к нему, тот в ответ опрокинул буйного на пол и попросил успокоиться. Однако нападавший только разозлился и достал нож. Первый удар пришелся мимо, а второй угодил в ногу потерпевшему.

Сейчас раненый студент находится в больнице. Сотрудники СКР проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.