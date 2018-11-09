Брюссель, 9 ноября. Евросоюз должен быть готов к решительному ответу на угрозы США в торговой сфере. Об этом заявил государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

Сегодня в Брюсселе состоялось заседание министров стран ЕС, отвечающих за вопросы торговли​​​. После заседания журналисты попросили Лемуана оценить попытки США навязать Франции и Германии выбор между переговорами по сельскому хозяйству и новыми пошлинами на автомобили.

«Нам необходимо быть готовыми ко всем сценариям, хотя мы, конечно, отдаем приоритет диалогу. Но вы правы, нельзя исключать, что по итогам того анализа, который проводится в США, президент Трамп, возможно, придет к решению пригрозить некими наказывающими мерами», — сказал Лемуан журналистам.

Чиновник подчеркнул, что «Европа – это не коврик, о который вытирают ноги», поэтому страны ЕС должны быть готовы к введению ограничительных мер в торговой сфере со стороны США, а также должны подготовить решительный ответ на возможные действия Вашингтона.

«И, естественно, мы должны быть готовыми в случае необходимости дать решительный ответ. Думаю, что Европа – это не какой-то половик, о который вытирают ноги», — добавил Лемуан.

Напомним, 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий для производителей из Европейского союза, Канады и Мексики. В конце июля США и Евросоюз договорились смягчить позиции по торговым вопросам, а также снизить тарифы на импорт, чтобы избежать торговых войн. Кроме того, была создана рабочая группа для продвижения торговых договоренностей между Брюсселем и Вашингтоном. Однако работа группы не принесла конкретных результатов.